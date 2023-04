Giro di Sicilia 2023: colpo doppio di Alexey Lutsenko, tappa e classifica generale. Terzo Albanese (Di venerdì 14 aprile 2023) colpo doppio per Alexey Lutsenko: il kazako domina la quarta tappa del Giro di Sicilia con arrivo in quel di Giarre e, oltre ad agguantare il successo parziale, sbaraglia la concorrenza anche in chiave classifica generale. Sette corridori all’attacco nella prima fase di gara: Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team), Alexis Guerin (Bingoal WB), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Bart Lemmen (Human Powered Health) e Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team). Il gruppo ha alzato l’andatura sull’ascesa verso l’Etna e si è completamente ribaltata la situazione, con il drappello dei migliori che si è riportato sui fuggitivi, staccandoli. ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)per: il kazako domina la quartadeldicon arrivo in quel di Giarre e, oltre ad agguantare il successo parziale, sbaraglia la concorrenza anche in chiave. Sette corridori all’attacco nella prima fase di gara: Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Negasi Haylu Abreha (Q36.5 Pro Cycling Team), Alexis Guerin (Bingoal WB), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Bart Lemmen (Human Powered Health) e Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team). Il gruppo ha alzato l’andatura sull’ascesa verso l’Etna e si è completamente ribaltata la situazione, con il drappello dei migliori che si è riportato sui fuggitivi, staccandoli. ...

