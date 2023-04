Giro di Sicilia 2023 | Alexey Lutsenko | “Non vincevo da tempo Ora penserò alle Ardenne”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tappa, maglia e vittoria deldi, il kazako dell’Astana, si è regalato un pomeriggio straordinario conquistando l’affermazione finale e definitiva nella breve corsa a tappe ciclistica che quest’anno è partita da Marsala e si è conclusa, dopo quattro tappe, a Giarre. Queste le sue parole al termine della frazione che l’ha incoronato campione: “Sono felicissimo per questa vittoria e per il lavoro della mia squadra. Era da moltoche nonuna gara, più di un anno, e anche la mia squadra aveva bisogno di vincere”. Poi ha aggiunto pensando all’immediato futuro: “Sono riuscito a partire sul tratto più duro della salita e ho continuato fino al traguardo. È bello vincere Ildiprima ...

Giro di Sicilia, a Giarre trionfa il kazako Lutsenko; 2° Meintjes, 3° Albanese La Gazzetta dello Sport

