Giovane ucciso | l’omicida ripreso mentre si liberava della pistola

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le immagini lo riprendonoscappa, tenendosi una mano sul fianco, dove presumibilmente nasconde unae, anche,sembra passare l’arma alla persona che è con lui a bordo dell’auto e con la quale poi fuggirà: c’è anche un video, acquisito dalla Squadra Mobile di Napoli e ritenuto particolarmente interessante, nell’informativa che la Polizia di Stato ha depositato in occasione dell’udienza davanti ai giudici del Riesame che hanno confermato il carcere per Francesco Pio Valda, il 19enne accusato di avere sparato per futili motivi (un pestone sulle sue sneakers) e “accidentalmente”Francesco Pio Maimone, un 18enne che con quella vicenda non aveva nulla a che fare. Il video, insieme con altre testimonianze (che confermano la volontà di Valda di sparare e ...

... il 19enne accusato di avere sparato per futili motivi (un pestone sulle sue sneakers) e "accidentalmente"Francesco Pio Maimone, un 18enne che con quella vicenda non aveva nulla a che fare.

