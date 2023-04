Giornata della terra, piantati 300 alberi all’insegna dell’agroforestazione e contro il dissesto idrogeologico (Di venerdì 14 aprile 2023) ROMA – Sensibilizzazione e impegno sociale per un pianeta che respira a pieni polmoni, questa è la massima che il gruppo Kruk, leader in Europa nella gestione del credito, segue anche attraverso la sua sede italiana. La società riconosciuta ufficialmente dall’Un Global Compact Network per lo Sviluppo Sostenibile, in occasione della Giornata Mondiale della terra, annuncia assieme a zeroCO2 un nuovo progetto, questa volta in Liguria e in Emilia Romagna che prevede la piantumazione di altri 300 alberi che si vanno ad aggiungere a 100 alberi piantati in Lombardia e Sicilia. La piccola foresta distribuita a macchia di leopardo sul territorio nazionale ha scopi differenti a seconda delle esigenze di ciascun territorio che vi abita. A Corniglia, borgo delle Cinque Terre, in ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 aprile 2023) ROMA – Sensibilizzazione e impegno sociale per un pianeta che respira a pieni polmoni, questa è la massima che il gruppo Kruk, leader in Europa nella gestione del credito, segue anche attraverso la sua sede italiana. La società riconosciuta ufficialmente dall’Un Global Compact Network per lo Sviluppo Sostenibile, in occasioneMondiale, annuncia assieme a zeroCO2 un nuovo progetto, questa volta in Liguria e in Emilia Romagna che prevede la piantumazione di altri 300che si vanno ad aggiungere a 100in Lombardia e Sicilia. La piccola foresta distribuita a macchia di leopardo sul territorio nazionale ha scopi differenti a seconda delle esigenze di ciascun territorio che vi abita. A Corniglia, borgo delle Cinque Terre, in ...

