Giorgia Meloni in missione in Etiopia (Di venerdì 14 aprile 2023) Al via oggi la missione di due giorni in Etiopia del presidente del Consiglio Giorgia Meloni: prima leader di un paese occidentale, sottolineano dal governo, a sbarcare in Etiopia dopo la fine delle ostilità in Tigray. Al centro del viaggio il sostegno al processo di pace, gli aiuti umanitari, la cooperazione per lo sviluppo dell’industria e delle infrastrutture e la gestione dei migranti. In viaggio in Etiopia era in preparazione da febbraio, quando la stessa premier aveva annunciato al primo ministro etiope Abiy Ahmed, a Palazzo Chigi, l’intenzione di organizzare una missione, e si inquadra in quel Piano Mattei di sostegno allo sviluppo “non predatorio” ai Paesi africani, al centro della politica estera del governo. In chiave energetica ma, soprattutto, in chiave ... Leggi su zon (Di venerdì 14 aprile 2023) Al via oggi ladi due giorni indel presidente del Consiglio: prima leader di un paese occidentale, sottolineano dal governo, a sbarcare indopo la fine delle ostilità in Tigray. Al centro del viaggio il sostegno al processo di pace, gli aiuti umanitari, la cooperazione per lo sviluppo dell’industria e delle infrastrutture e la gestione dei migranti. In viaggio inera in preparazione da febbraio, quando la stessa premier aveva annunciato al primo ministro etiope Abiy Ahmed, a Palazzo Chigi, l’intenzione di organizzare una, e si inquadra in quel Piano Mattei di sostegno allo sviluppo “non predatorio” ai Paesi africani, al centro della politica estera del governo. In chiave energetica ma, soprattutto, in chiave ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Giorgia #Meloni ascoltata per oltre due ore dal Copasir in relazione all'evasione di Artem #Uss, l'uomo di affari r… - borghi_claudio : Ora al COPASIR audizione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Duecento giudici stroncano le restrizioni per il Covid ??? Ma che incantesimo ha fatto Cingolani… - poteredonna : RT @DomaniGiornale: #Meloni vuole nominare commissario ai flussi migratori il prefetto Valerio Valenti, ex segretario del senatore D'Alì, c… - tarutac : RT @DomaniGiornale: #Meloni vuole nominare commissario ai flussi migratori il prefetto Valerio Valenti, ex segretario del senatore D'Alì, c… -