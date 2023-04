Giorgi-Schmiedlova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Italia-Slovacchia, BJK Cup 2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Camila Giorgi affronterà Anna-Karolina Schmiedlova nel primo match di singolare tra Italia e Slovacchia, match valido per le fasi preliminari della BJK Cup 2023. Le due giocatrici si incontrano per la terza volta in carriera, la seconda in stagione dopo il confronto di Melbourne vinto dall’azzurra in due set. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio Camila, che sta vivendo una stagione positiva e vuole confermarsi anche con la maglia azzurra. Vietato però sottovalutare Schmiedlova, tennista ostica che può dare del filo da torcere alla marchigiana. SEGUI IL LIVE CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E diretta La sfida tra Giorgi e Schmiedlova andrà in scena oggi, venerdì 14 aprile, a partire dalle ore 15:00. ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Camilaaffronterà Anna-Karolinanel primo match di singolare tra, match valido per le fasi preliminari della BJK Cup. Le due giocatrici si incontrano per la terza volta in carriera, la seconda in stagione dopo il confronto di Melbourne vinto dall’azzurra in due set. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà proprio Camila, che sta vivendo una stagione positiva e vuole confermarsi anche con la maglia azzurra. Vietato però sottovalutare, tennista ostica che può dare del filo da torcere alla marchigiana. SEGUI IL LIVE CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI ELa sfida traandrà in scena, venerdì 14 aprile, a partire dalle ore 15:00. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BananitaMayu : RT @GeorgeSpalluto: Tathiana Garbin sceglie Martina Trevisan e Camila Giorgi nel ruolo di singolariste per la sfida tra Slovacchia e Italia… - bennyinpain : @EleRivo98 yess domani giorgi - schmiedlova e trevisan - nome impronunciabile che non ricordo - sportface2016 : #BJKCup, per l'Italia si partirà dal match fra la #Giorgi e la slovacca #Schmiedlova - Aquila6811 : RT @GeorgeSpalluto: Tathiana Garbin sceglie Martina Trevisan e Camila Giorgi nel ruolo di singolariste per la sfida tra Slovacchia e Italia… - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Tathiana Garbin sceglie Martina Trevisan e Camila Giorgi nel ruolo di singolariste per la sfida tra Slovacchia e Italia… -