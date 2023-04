Giochi, una 50enne di Roma vince jackpot da oltre 13mila euro (Di venerdì 14 aprile 2023) Serata fortunata per una 50enne di Roma che, grazie a Bingo90, il gioco firmato da Tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più “tradizionale”, è riuscita a conquistare un jackpot da 13.700 euro con poco più di un euro, dopo aver riempito tutta la cartella entro i primi 40 numeri estratti, riferisce Agipronews. A regalare alla giocatrice della Capitale l’emozione di una vincita è stato uno dei Giochi più amati di Tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 10 centesimi; una scelta che punta a valorizzare la componente dell’intrattenimento, offrendo ai giocatori strumenti concreti per approcciarsi al gioco in modo responsabile e sereno. Sul blog interno è sempre visibile un post di gioco responsabile: gli argomenti trattati spaziano ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 aprile 2023) Serata fortunata per unadiche, grazie a Bingo90, il gioco firmato da Tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più “tradizionale”, è riuscita a conquistare unda 13.700con poco più di un, dopo aver riempito tutta la cartella entro i primi 40 numeri estratti, riferisce Agipronews. A regalare alla giocatrice della Capitale l’emozione di una vincita è stato uno deipiù amati di Tombola.it, al quale è possibile partecipare con puntate a partire da 10 centesimi; una scelta che punta a valorizzare la componente dell’intrattenimento, offrendo ai giocatori strumenti concreti per approcciarsi al gioco in modo responsabile e sereno. Sul blog interno è sempre visibile un post di gioco responsabile: gli argomenti trattati spaziano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Ragazzini di 12 anni 'compongono' un'enorme svastica nel parco giochi. Il sindaco: 'Una bravata dopo la messa' - LaStampa : Una gigantesca svastica nel parco giochi: in Italia tornano i simboli dell’orrore - capassomat : RT @mazzeoantonio: Più di una settantina tra studenti e docenti accompagnatori di 14 #università italiane “arruolati” in #Marina per partec… - ddgiusto : RT @LaPrimaManina: Certi politici vogliono mandare in galera chi imbratta i muri con la vernice lavabile, ma eleggono in Commissione di Vig… - LorenzoChessa1 : RT @Boboj29: Che ne pensate delle 3 punte ? Mio personale parere. Con Di Maria non sara' mai 3 punte ma a 2,quando giochi a due,con Di Mar… -