Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli in testa a metà Coppa del Mondo: luccichio a Tashkent (Di venerdì 14 aprile 2023) Sofia Raffaeli continua a strabiliare nella Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica. La Campionessa del Mondo all-around si trova al comando a metà gara, strabiliando in occasione della tappa di Tashkent (Uzbekistan). Dopo la vittoria ottenuta ad Atene e il secondo posto a Sòfia, la ribattezzata Formica Atomica ha messo una seria ipoteca sul secondo sigillo stagionale. La 19enne marchigiana ha illuminato la scena con un super esercizio al cerchio (34.900) e poi si è ripetuta con la palla (32.950), chiudendo così con il totale di 67.850. La nostra portacolori può fare affidamento su un vantaggio enorme nei confronti della tedesca Margarita Kolosov (64.050) e dell’uzbeka Takhmina Ikromova (63.350). Domani si tornerà in pedana per gli ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)continua a strabiliare nelladel2023 di. La Campionessa delall-around si trova al comando agara, strabiliando in occasione della tappa di(Uzbekistan). Dopo la vittoria ottenuta ad Atene e il secondo posto a Sòfia, la ribattezzata Formica Atomica ha messo una seria ipoteca sul secondo sigillo stagionale. La 19enne marchigiana ha illuminato la scena con un super esercizio al cerchio (34.900) e poi si è ripetuta con la palla (32.950), chiudendo così con il totale di 67.850. La nostra portacolori può fare affidamento su un vantaggio enorme nei confronti della tedesca Margarita Kolosov (64.050) e dell’uzbeka Takhmina Ikromova (63.350). Domani si tornerà in pedana per gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli in testa a metà Coppa del Mondo: luccichio a Tashkent - - sportface2016 : #Ginnasticaritmica All-Around femminile Tashkent 2023: Sofia Raffaeli guida nelle qualificazioni - PalermoToday : Ginnastica ritmica, a Montelepre la terza prova del campionato interprovinciale - peterpatti : ... tra l'altro Leroy Sanè, la cui nazionalità è franco-tedesca e che gioca per la Mannschaft, è lui stesso di sang… - lnkAlchemist : @artstronaut Anche ioo. Non sono mai arrivata a deformare scarpe ma in effetti quando ero a piedi nudi camminavo se… -