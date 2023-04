Ginnastica ritmica, All-Around femminile Tashkent 2023: Sofia Raffaeli in testa nelle qualificazioni (Di venerdì 14 aprile 2023) Si è aperta quest’oggi, con la prima giornata di qualificazioni, la World Cup di Ginnastica ritmica in scena a Tashkent, in Uzbekistan, fino a domenica, con protagonista l’azzurra Sofia Raffaeli. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha aperto la competizione con cerchio e palla e al momento guida la classifica provvisoria All-Around con il parziale di 67.850. Grande prova al cerchio con 34.900 punti. Molto bene anche alla palla dove ha totalizzato 32.950. Migliori score di giornata che le valgono, dunque, anche la qualificazione alle rispettive finali di specialità, in programma domenica 16 aprile, in diretta dalle ore 09:00 su La7. Le rivali alle sue spalle sono molto lontane. Rincorre la tedesca Margarita Kolosov, quasi quattro punti più dietro; ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Si è aperta quest’oggi, con la prima giornata di, la World Cup diin scena a, in Uzbekistan, fino a domenica, con protagonista l’azzurra. L’agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha aperto la competizione con cerchio e palla e al momento guida la classifica provvisoria All-con il parziale di 67.850. Grande prova al cerchio con 34.900 punti. Molto bene anche alla palla dove ha totalizzato 32.950. Migliori score di giornata che le valgono, dunque, anche la qualificazione alle rispettive finali di specialità, in programma domenica 16 aprile, in diretta dalle ore 09:00 su La7. Le rivali alle sue spalle sono molto lontane. Rincorre la tedesca Margarita Kolosov, quasi quattro punti più dietro; ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ginnasticaritmica All-Around femminile Tashkent 2023: Sofia Raffaeli guida nelle qualificazioni - PalermoToday : Ginnastica ritmica, a Montelepre la terza prova del campionato interprovinciale - peterpatti : ... tra l'altro Leroy Sanè, la cui nazionalità è franco-tedesca e che gioca per la Mannschaft, è lui stesso di sang… - lnkAlchemist : @artstronaut Anche ioo. Non sono mai arrivata a deformare scarpe ma in effetti quando ero a piedi nudi camminavo se… - sportface2016 : #Ginnisticaritmica: effettuati i sorteggi per le semifinali della #FinalSix -

Tashkent - Sofia Raffaeli guida la classifica a metà All - Around Si è aperta quest'oggi, con la prima giornata di qualificazioni, la World Cup di Ginnastica Ritmica in scena a Tashkent , in Uzbekistan, fino a domenica, con protagonista l'azzurra Sofia Raffaeli . L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha aperto la competizione con i ... Ginnastica artistica finale regionale a Sabbioneta Numeri che soddisfano Paolo Fasani, Presidente Csi Lombardia: "Nella ginnastica (artistica e ritmica, ndr) abbiamo registrato in questa ripresa post covid una vera e propria esplosione di ... Ginnistica ritmica: effettuati i sorteggi per le semifinali della Final Six Svolti questa mattina i sorteggi per le semifinali della Final Six di Ginnastica Ritmica, che assegnerà lo scudetto 2023, alla presenza del numero uno della FGI Gherardo Tecchi , del segretario generale Roberto Pentrella , della team manager dei piccoli attrezzi Paola ... Si è aperta quest'oggi, con la prima giornata di qualificazioni, la World Cup diin scena a Tashkent , in Uzbekistan, fino a domenica, con protagonista l'azzurra Sofia Raffaeli . L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ha aperto la competizione con i ...Numeri che soddisfano Paolo Fasani, Presidente Csi Lombardia: "Nella(artistica e, ndr) abbiamo registrato in questa ripresa post covid una vera e propria esplosione di ...Svolti questa mattina i sorteggi per le semifinali della Final Six di, che assegnerà lo scudetto 2023, alla presenza del numero uno della FGI Gherardo Tecchi , del segretario generale Roberto Pentrella , della team manager dei piccoli attrezzi Paola ... Ginnastica ritmica, a Montelepre la terza prova del campionato interprovinciale PalermoToday Torneo di Primavera, il bilancio della manifestazione sportiva sammarinese ha organizzato la 2° edizione del “Torneo di Primavera” di ginnastica ritmica. La manifestazione anche anche quest’anno ha riscosso un grande successo e ha visto la partecipazione, oltre delle atlete ... Ginnastica Motto, sfida scudetto contro Armonia d’Abruzzo Per il secondo anno consecutivo sarà l’Armonia d’Abruzzo l’avversaria della Raffaello Motto nella semifinale della Final Six di serie A1 di ginnastica ritmica, evento che mette in palio lo scudetto, i ... ha organizzato la 2° edizione del “Torneo di Primavera” di ginnastica ritmica. La manifestazione anche anche quest’anno ha riscosso un grande successo e ha visto la partecipazione, oltre delle atlete ...Per il secondo anno consecutivo sarà l’Armonia d’Abruzzo l’avversaria della Raffaello Motto nella semifinale della Final Six di serie A1 di ginnastica ritmica, evento che mette in palio lo scudetto, i ...