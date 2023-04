Ginnastica: Europei artistica, bronzo per Alice D'Amato nel concorso generale (Di venerdì 14 aprile 2023) Antalya, 14 apr. - (Adnkronos) - Alice D'Amato vince la medaglia di bronzo nel concorso generale individuale ai campionati Europei di Ginnastica artistica, in corso ad Antalya, in Turchia. A trionfare è la britannica Jessica Gadirova, che succede ad Asia D'Amato, sorella di Alice, campionessa europea a Monaco di Baviera 2022. L'argento all'ungherese ZSofia Kovacs. Dodicesimo posto per l'altra italiana Manila Esposito. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Antalya, 14 apr. - (Adnkronos) -D'vince la medaglia dinelindividuale ai campionatidi, in corso ad Antalya, in Turchia. A trionfare è la britannica Jessica Gadirova, che succede ad Asia D', sorella di, campionessa europea a Monaco di Baviera 2022. L'argento all'ungherese ZSofia Kovacs. Dodicesimo posto per l'altra italiana Manila Esposito.

