Ginnastica | D' Amato | ' bronzo dedicato a Julia Ituma'

(Di venerdì 14 aprile 2023) Antalya, 14 apr. - (Adnkronos) - "Ho provato a difendere il titolo di mia sorella Asia. Mi sarebbe piaciuto conservarlo in casa nostra”. Lo dice Alice D'dopo ilnel concorso generale ai campionati europei diartistica di Antalya. "Non ho certo voglia di fermarmi qui -aggiunge in zona mista la D', che si allena alla Brixia con Monica Bergamelli e Marco Campodonico-. Mi piacerebbe togliermi tante altre soddisfazioni, a cominciare da domani. Intanto voglio dedicare la medaglia di oggi a mia madre, a mio papà Massimo, che è scomparso a settembre, a mia sorella Asia e a, la pallavolista che era venuta in Turchia come me per un sogno sportivo e purtroppo non c'è più”. Tutta la delegazione della Federazioned'Italia, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : BRAVISSIMAAAAAAA ???? Alice D'Amato conquista la medaglia di bronzo agli Europei di Ginnastica Artistica nell'All-Ar… - ItaliaTeam_it : QUANTE MERAVIGLIE ALICE!???????? D’Amato ad Antalya, in Turchia, ci regala un bronzo nell'All-Around individuale fem… - Coninews : Alice vola ancora alto!??????? Ad Antalya, D’Amato è bronzo nell'All-Around individuale agli Europei di ginnastica a… - ALIYAMUSTAQUENA : RT @Eurosport_IT: ? MERAVIGLIOSA! ? Alice D’Amato è stata splendida sulla pedana di Antalya: bronzo per l'azzurra nel concorso generale in… - ailuig96 : RT @Eurosport_IT: ? MERAVIGLIOSA! ? Alice D’Amato è stata splendida sulla pedana di Antalya: bronzo per l'azzurra nel concorso generale in… -

...di Alice D', che sì è appena aggiudicata la medaglia di bronzo, tra l'altro per la prima volta in carriera, nel concorso generale individuale femminile ai campionati d'Europa di...Alice D'è brava, anzi bravissima. La ginnasta genovese sale per la 5° volta nella sua carriera sul podio europeo e questa volta lo fa consacrandosi nel concorso generale individuale all around. Dopo le ...Alice D'ha commentato così il bronzo conquistato nella prova All - Around degli Europei diartistica di Antalya: 'Contenta per la medaglia, nel 2019 avevo finito quarta. Oggi sono riuscita a ...

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: Alice D'Amato si gioca il podio all-around dalle 15.00 OA Sport

Mi sarebbe piaciuto conservarlo in casa nostra”. Lo dice Alice D’Amato dopo il bronzo nel concorso generale ai campionati europei di ginnastica artistica di Antalya. “Non ho certo voglia di fermarmi ...Alice D’Amato è brava, anzi bravissima. La ginnasta genovese sale per la 5° volta nella sua carriera sul podio europeo e questa volta lo fa consacrandosi nel concorso generale individuale all around.