Ginnastica artistica | Europei 2023 | startlist e ordini di rotazione Finale all-around Alice D’Amato insegue la medaglia

Oggi venerdì 14 aprile (a partire dalle ore 15.00) si disputa la Finale all-around femminile agli Europei 2023 di Ginnastica artistica. Ad Antalya (Turchia) si assegnano le prime medaglie individuali per quanto riguarda il settore femminile, dopo il trionfo della Gran Bretagna nella gara a squadre davanti all'Italia. Si preannuncia grande spettacolo nel concorso generale, dove le migliori 24 atlete del panorama continentale si fronteggeranno a viso aperto per la conquista dello scettro. Asia D'Amato non sarà della partita. La Campionessa d'Europa uscente non ha ancora recuperato il proprio corpo libero e dunque in qualifica non si è esibita su tutti gli attrezzi. L'Italia si affiderà alla sua gemella Alice D'Amato, eccellente terza nel ...

