Ginnastica artistica, Alice D’Amato galattica! Bronzo all-around sulle orme di Asia. Gadirova vince gli Europei (Di venerdì 14 aprile 2023) Alice D’Amato ha conquistato una spettacolare medaglia di Bronzo nel concorso generale individuale agli Europei 2023 di Ginnastica artistica. La 20enne si era presentata con il terzo punteggio di qualifica all’atto conclusivo andato in scena ad Antalya (Turchia) e si è messa al collo un alloro di assoluto prestigio, dopo che la gemella Asia si impose sul giro completo nella passata edizione della rassegna continentale disputata a Monaco. Si tratta della terza medaglia per l’Italia in questa kermesse dopo l’oro della squadra maschile e l’argento della formazione femminile. La genovese è riuscita a rispettare il pronostico della vigilia, interpretando una gara di assoluto spessore tecnico e salendo sul podio per la quinta volta agli Europei: argento alle ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)ha conquistato una spettacolare medaglia dinel concorso generale individuale agli2023 di. La 20enne si era presentata con il terzo punteggio di qualifica all’atto conclusivo andato in scena ad Antalya (Turchia) e si è messa al collo un alloro di assoluto prestigio, dopo che la gemellasi impose sul giro completo nella passata edizione della rassegna continentale disputata a Monaco. Si tratta della terza medaglia per l’Italia in questa kermesse dopo l’oro della squadra maschile e l’argento della formazione femminile. La genovese è riuscita a rispettare il pronostico della vigilia, interpretando una gara di assoluto spessore tecnico e salendo sul podio per la quinta volta agli: argento alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : La decisione è presa: ad annunciarlo è Vanessa stessa con un post sui social ?? Le parole complete ??… - Agenzia_Ansa : Le azzurre della ginnastica artistica sono medaglia d'argento agli Europei in corso in Turchia. Al termine delle se… - ItaliaTeam_it : FATE D’ARGENTO IN TURCHIA ??? Le azzurre della ginnastica artistica sono seconde nella prova a squadre dei Campiona… - OA_Sport : Ginnastica artistica, Alice D’Amato galattica! Bronzo all-around sulle orme di Asia. Gadirova vince gli Europei - - lattuga99 : Medaglia di Bronzo per Alice d'Amato nel concorso generale all-around individuale femminile agli Europei di ginnast… -