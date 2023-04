Ginnastica artistica, Alice D’Amato al ballo delle Principesse d’Europa: missione all-around, nel segno della gemella (Di venerdì 14 aprile 2023) Alice D’Amato si presenta con velleità importanti al ballo che incoronerà la nuova Principessa d’Europa. L’azzurra ha tutte le carte in regola per ricoprire un ruolo di prima attrice nella finale del concorso generale individuale agli Europei 2023 di Ginnastica artistica e sulla pedana di Antalya (Turchia) inseguirà il risultato di prestigio. La gemella Asia sarà costretta a cedere lo scettro conquistato lo scorso anno a Monaco (è ancora indietro con il corpo libero, ragione per cui in qualifica si è esibita soltanto su tre attrezzi), ma la Fata vuole percorrere le orme dell’amata sorella e tornare a casa con una medaglia di lusso nella gara che premia la ginnasta più completa del Vecchio Continente. La 20enne genovese è stata eccellente terza nel turno preliminare, ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)si presenta con velleità importanti alche incoronerà la nuova Principessa. L’azzurra ha tutte le carte in regola per ricoprire un ruolo di prima attrice nella finale del concorso generale individuale agli Europei 2023 die sulla pedana di Antalya (Turchia) inseguirà il risultato di prestigio. LaAsia sarà costretta a cedere lo scettro conquistato lo scorso anno a Monaco (è ancora indietro con il corpo libero, ragione per cui in qualifica si è esibita soltanto su tre attrezzi), ma la Fata vuole percorrere le orme dell’amata sorella e tornare a casa con una medaglia di lusso nella gara che premia la ginnasta più completa del Vecchio Continente. La 20enne genovese è stata eccellente terza nel turno preliminare, ...

