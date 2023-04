Giletti smentisce incontri con la Rai per il suo futuro Tante ombre sulla sospensione di Non è l’Arena ed arriva la perquisizione a Baiardo

(Di venerdì 14 aprile 2023)nega trattative per il suo possibile passaggio in Rai. Il giorno dopo l’annuncio delladel programma di La7 Non èspuntano tantodecisione di Urbano Cairo.con la Rai per il suoConclusa anzi tempo la stagione di Non è, il programma condotto da Massimoogni domenica sera su La7. L’emittente di Urbano Cairo, infatti, ha bloccato la messa in onda già dal 16 aprile. Certo è che nelle ultime settimane le voci su un possibile passaggio del giornalista alla Rai, magari per condurre un talk show su Rai2 o prendere il posto di Fabio Fazio su Rai3, si sono fatte sempre più insistenti. Tuttavia,ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luca_zone : RT @GiusCandela: Baiardo a Domani conferma di aver preso gettoni ma 'tutto è stato fatturato'. Giletti avrebbe detto ai pm di Firenze che B… - Michele_Arnese : RT @GiusCandela: Baiardo a Domani conferma di aver preso gettoni ma 'tutto è stato fatturato'. Giletti avrebbe detto ai pm di Firenze che B… - GiusCandela : Baiardo a Domani conferma di aver preso gettoni ma 'tutto è stato fatturato'. Giletti avrebbe detto ai pm di Firenz… - GossipOne_it : Massimo Giletti smentisce la perquisizione della Dia nella sua abitazione: “È una notizia falsa”. Ma perché è stata… - GossipOne_it : Massimo Giletti smentisce la perquisizione della Dia nella sua abitazione: “È una notizia falsa”. Ma perché è stata… -

Battuta d arresto per il programma di MassimoNon l Arena . L emittente La7 ha deciso di sospendere il programma di attualit , che dalla prossima domenica non andr in ...Ma cosa c'è dietro a questa drastica scelta Leggi anche › Sofia Goggiale voci sul flirt con Massimo: "Stiamo parlando del niente" › Massimo, malore in ...Comunquealle agenzie di stampa"che ci siano state perquisizioni nel suo appartamento, nessuna notifica dalle forze dell'ordine, nulla di nulla". E aggiunge: "In questo momento, l'...

Non è l'Arena, Giletti smentisce la perquisizione. E in un video ... Open

In un Paese dove il responsabile del suicidio energetico nazionale, Scaroni, viene fatto presidente dell’Enel, non ci sarà da stupirsi se l’ultima profezia dell’oracolo Baiardo si rivelerà sbagliata.Dall'emittente nessuna nuova comunicazione sullo stop anticipato a "Non è l'Arena", finito nella bufera per aver ospitato un pregiudicato che lo scorso novembre aveva evocato un imminente arresto di M ...