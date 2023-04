Giletti silurato da La7 | parla Urbano Cairo | “Gli auguro…”

(Di venerdì 14 aprile 2023). Nel pieno delle polemiche giornalistiche per la chiusura a sorpresa della trasmissione Non è l’Arena condotta da Massimo, l’editore di La7 (e del Corriere della Sera) fornisce la sua versione dei fatti. “ha condotto in 6 anni 194 puntate dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare – diceall’Ansa – Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere”.daLa querelle esplode nella giornata di ieri quando La7 emette uno scarno comunicato con cui informa che domenica ...

"Prima delle trasmis sioni conc'era sempre un colloquio nel quale si parlava degli ... gelataio, favoreggiatore, super testimone ed ex ospite del conduttore. ©- La notizia dida La7, che oggettivamente appare grossina, il Corriere di Cairo la rifila in un colonnino introvabile della sua home page.'Prendo atto della decisione di La7 - dice, contattato dall'AdnKronos - In questo momento, l'unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all'altro - ...

“Non posso rispondere, comunque abbiamo fatto un comunicato e non ho niente da aggiungere. Saluti Uc”. Presidente Cairo – replichiamo su Whatsapp dopo aver provato vanamente a telefonare al patron di ...Terremoto a La7: sospeso il talk show del conduttore che ha ospitato più volte il pregiudicato. Baiardo ha messo a verbale i suoi rapporti con il giornalista. «Sono stato pagato per andare in tv» ...