(Di venerdì 14 aprile 2023) Pm antimafia al lavoro sulle ospitate tv di Baiardo, che predisse l'arresto di Messina Denaro. La7 chiude "Non è l'arena". Il giornalista: "Ognuno ha la sua versione, penso solo alle 35 persone che lavorano con me e si ritrovano sbattute fuori"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Giletti e la chiusura di 'Non è l'arena': si indaga su 48 mila euro versati al prestanome dei Graviano - repubblica : Giletti, si indaga su 48 mila euro versati al prestanome dei Graviano - Luca_zone : RT @repubblica: Giletti, si indaga su 48 mila euro versati al prestanome dei Graviano - paolo_r_2012 : RT @repubblica: Giletti e la chiusura di 'Non è l'arena': si indaga su 48 mila euro versati al prestanome dei Graviano - QPeriscopica : RT @repubblica: Giletti, si indaga su 48 mila euro versati al prestanome dei Graviano -

Già sentito dalla Procura antimafia di Firenze chesulle stragi di mafia del 1993 (che vede ... e mi ha riferito cheha detto che gli avrei mostrato delle fotografie che ritraggono ...... chesulle stragi del 1993 a Firenze, Milano e Roma. I pm lo hanno ascoltato il 19 dicembre ... Poi era stato di incalzato danell'intervista del 5 febbraio, senza però spiegare la sua '...Ieri si era ipotizzato che il motivo fosse un passaggio diin Rai. Mentana e Cairo per il momento non hanno voluto commentare.si è detto preoccupato per le 35 persone che lavorano al ...

Giletti, si indaga su 48 mila euro versati al prestanome dei Graviano la Repubblica

L’editore Urbano Cairo (Gazzetta, CdS, La7, etc.), dopo sei anni di rapporto e nonostante un contratto che li lega fino ...Ieri la notizia della sospensione del programma “Non è l’Arena”, condotto da Massimo Giletti su La7, da parte dei vertici aziendali. Oggi, l’apertura di un’indagine dell’Antimafia di Firenze sulla par ...