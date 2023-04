Giletti senza “protezioni”: perché lo hanno cacciato (Di venerdì 14 aprile 2023) La decisione è arrivata nella giornata di ieri: La7 ha sospeso il programma televisivo Non è l’Arena di Massimo Giletti, in onda ogni domenica sera da novembre 2017. Il conduttore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, se non un sobrio “tutto si risolverà al momento giusto”, mentre per i redattori è stato un “fulmine a ciel sereno”, arrivato improvvisamente, anche perché il team era al lavoro per la puntata di questa domenica. La voci che girano intorno all’affare Giletti sono numerose. La prima ha riguardato il possibile cambio di casacca, passando da La7 al ritorno in Rai. I rumor avrebbero infastidito l’emittente televisiva di Urbano Cairo, che quindi avrebbe optato per la soluzione estrema della sospensione del programma. La seconda, invece, riguarda una possibile perquisizione dell’Antimafia presso l’abitazione di ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 aprile 2023) La decisione è arrivata nella giornata di ieri: La7 ha sospeso il programma televisivo Non è l’Arena di Massimo, in onda ogni domenica sera da novembre 2017. Il conduttore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, se non un sobrio “tutto si risolverà al momento giusto”, mentre per i redattori è stato un “fulmine a ciel sereno”, arrivato improvvisamente, ancheil team era al lavoro per la puntata di questa domenica. La voci che girano intorno all’affaresono numerose. La prima ha riguardato il possibile cambio di casacca, passando da La7 al ritorno in Rai. I rumor avrebbero infastidito l’emittente televisiva di Urbano Cairo, che quindi avrebbe optato per la soluzione estrema della sospensione del programma. La seconda, invece, riguarda una possibile perquisizione dell’Antimafia presso l’abitazione di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L’Arena. In una nota si legge che “Massimo Giletti resta a di… - al35479958 : RT @valy_s: #NonÈlArena improvvisamente sospeso da #La7: il programma di Massimo #Giletti non andrà più in onda già da domenica prossima. L… - BoletusFavius : RT @valy_s: #NonÈlArena improvvisamente sospeso da #La7: il programma di Massimo #Giletti non andrà più in onda già da domenica prossima. L… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: La7 ha sospeso #NonelArena,che non andrà più in onda già da domenica prossima.Giletti: “Prendo atto dei 35 collaborator… - regole_senza : @falcions85 Ben gli sta a questo ennesimo comunistello in onda su LA7... L'unico conduttore di idee non di sinistra… -