Giletti senza 'protezioni': perché lo hanno cacciato - Matteo Milanesi (Di venerdì 14 aprile 2023) ...veramente avvenuta per i presunti rapporti con la Rai o perché il giornalista è in dissidio con La7?... fatta eccezione dal Tg La 7 di Enrico Mentana. Provate solo ad immaginare, per un istante, cosa ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 aprile 2023) ...veramente avvenuta per i presunti rapporti con la Rai oil giornalista è in dissidio con La7?... fatta eccezione dal Tg La 7 di Enrico Mentana. Provate solo ad immaginare, per un istante, cosa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Terremoto senza precedenti in casa La7: sospeso Non è L’Arena. In una nota si legge che “Massimo Giletti resta a di… - Peoplekeyk : RT @riktroiani: ?? Sospeso senza spiegazioni '#NonelArena' di Massimo #Giletti: cosa è successo. Il condutture ha intanto denunciato come le… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: ?? Sospeso senza spiegazioni '#NonelArena' di Massimo #Giletti: cosa è successo. Il condutture ha intanto denunciato come le… - LNN999 : RT @riktroiani: ?? Sospeso senza spiegazioni '#NonelArena' di Massimo #Giletti: cosa è successo. Il condutture ha intanto denunciato come le… - infoitcultura : Giletti senza “protezioni”: perché lo hanno cacciato -