Giletti: "Nessun incontro con dirigenti e funzionari Rai su mio futuro" (Di venerdì 14 aprile 2023) Il conduttore all'Adnkronos dopo lo stop a 'Non è l'Arena' su La7: "Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende" Dopo lo stop di 'Non è l'Arena' da parte di La7 e "a proposito di presunti contatti con i dirigenti Rai relativi al mio futuro, smentisco in modo categorico di aver avuto incontri sia con dirigenti che con funzionari della televisione pubblica aventi per oggetto questo tema. Voglio che sia chiaro per il rispetto che devo ad entrambe le aziende, sia a quella per cui ho lavorato in passato, sia a quella per cui resto a disposizione oggi". Lo sottolinea all'Adnkronos Massimo Giletti commentando alcuni resoconti giornalistici sulla sospensione della trasmissione. "In merito all'articolo riportato oggi da La Stampa a firma di Michela Tamburrino, dal titolo 'Stop a ...

