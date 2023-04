Giletti e la chiusura di Non è l’Arena: “L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità” (Di venerdì 14 aprile 2023) A distanza di più di 24 ore dalla notizia dello stop a Non è l’Arena, il conduttore Massimo Giletti ha raccontato di essere rimasto “basito” dalla decisione della rete, alla luce del fatto che il programma vanta “una media di circa il 6 per cento”. Parole rilasciate a Valerio Staffelli di Striscia la notizia che è andato a consegnargli il solito tapiro. “Bisogna chiedere a Urbano Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l’ha fatto perché sono juventino – ha scherzato Giletti -. Magari vengo a Mediaset”. Poi sulla discussa messa in onda dello speciale su Matteo Messina Denaro ha risposto: “L’Italia non è ancora pronta ad ascoltare certe verità, fa più comodo tenerle nei cassetti”. A La7 intanto le bocche restano cucite. “Alle 13.41 ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) A distanza di più di 24 ore dalla notizia dello stop a Non è, il conduttore Massimoha raccontato di essere rimasto “basito” dalla decisione della rete, alla luce del fatto che il programma vanta “una media di circa il 6 per cento”. Parole rilasciate a Valerio Staffelli di Striscia la notizia che è andato a consegnargli il solito tapiro. “Bisogna chiedere a Urbano Cairo il perché mi abbiano mandato via, forse l’ha fatto perché sono juventino – ha scherzato-. Magari vengo a Mediaset”. Poi sulla discussa messa in onda dello speciale su Matteo Messina Denaro ha risposto: “non èad, fa più comodo tenerle nei cassetti”. A La7 intanto le bocche restano cucite. “Alle 13.41 ...

