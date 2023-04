Gianluca Di Marzio: FeralpiSalò in Serie B: Siligardi, Guerra e tanti altri. Chi sono i giocatori ch… (Di venerdì 14 aprile 2023) Gianluca Di Marzio ha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoSerie: FeralpiSalò in Serie B: Siligardi, Guerra e tanti altri. Chi sono i giocatori chiave della promozione https://t.co/Ch8bZT1ooY — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 8, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 1 retweet e 34 “cuoricini”. Insomma, il solito grande interesse verso il popolare giornalista sportivo. Source by Gianluca Di Marzio L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di venerdì 14 aprile 2023)Diha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoinB:. Chichiave della promozione https://t.co/Ch8bZT1ooY —Di(@Di) April 8, 2023 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 1 retweet e 34 “cuoricini”. Insomma, il solito grande interesse verso il popolare giornalista sportivo. Source byDiL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alexzanotto05 : ???? Szczesny è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico: dolore nella zona del torace. #??… - AverageJoe_17 : RT @SempreIntercom: Gianluca Di Marzio: “Extending Alessandro Bastoni’s Contract A Must For Inter Milan” - nonsononerd : ??Gianluca Di Marzio: 'La #Roma è la squadra più vicina all'ingaggio di Houssem #Aouar e c'è la volontà di chiudere… - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Gianluca Di Marzio: “Extending Alessandro Bastoni’s Contract A Must For Inter Milan” - EasyGadget_ID : RT @InterMilanNow: Gianluca Di Marzio: “Extending Alessandro Bastoni’s Contract A Must For Inter Milan” #ForzaInter #Internisti #Nerazzuri… -