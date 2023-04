Giallo sulla morte di Julia Ituma: ha parlato al telefono con qualcuno poche ore prima di morire (Di venerdì 14 aprile 2023) I giornali turchi ne sono convinti: “Julia Ituma si è suicidata”. Il corpo della 18enne pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara e delle nazionali giovanili italiane è stato trovato davanti all’hotel in cui alloggiava la squadra, impegnata due giorni fa in un match di Champions League a Istanbul. Un video mostra i suoi ultimi istanti di vita: è stato registrato intorno a mezzanotte dalle telecamere interne di sorveglianza dell’albergo. Nel filmato, diffuso dal quotidiano turco Hurryet e al vaglio degli inquirenti, che continuano a ipotizzare la pista del gesto volontario, si vede la giocatrice camminare a lungo nel corridoio dell’albergo, davanti alla sua camera. A un certo punto la giovane si accascia contro un muro e rimane in quella posizione a lungo, con la testa raccolta tra le gambe. Poi dà un’ultima occhiata allo schermo dello smartphone e ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 aprile 2023) I giornali turchi ne sono convinti: “si è suicidata”. Il corpo della 18enne pallavolista dell’Igor Gorgonzola Novara e delle nazionali giovanili italiane è stato trovato davanti all’hotel in cui alloggiava la squadra, impegnata due giorni fa in un match di Champions League a Istanbul. Un video mostra i suoi ultimi istanti di vita: è stato registrato intorno a mezzanotte dalle telecamere interne di sorveglianza dell’albergo. Nel filmato, diffuso dal quotidiano turco Hurryet e al vaglio degli inquirenti, che continuano a ipotizzare la pista del gesto volontario, si vede la giocatrice camminare a lungo nel corridoio dell’albergo, davanti alla sua camera. A un certo punto la giovane si accascia contro un muro e rimane in quella posizione a lungo, con la testa raccolta tra le gambe. Poi dà un’ultima occhiata allo schermo dello smartphone e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : In verde i Paesi UE che si sono uniti nella causa contro l'Ungheria sulla legge che vieta la 'promozione dell'omose… - Maxfri86 : @weresorich @dtsgtr2 Leao andava ammonito…su questo non ci piove…però mi devono dare il rigore su krunic…tenete pr… - AleElTanque : @SoloMilan68 @capuanogio Quali sarebbero gli errori più grossolani?Krunic diffidato che fa almeno 5 falli da giallo… - daniloleninpf : RT @Dex63332639: Al 33esimo pestone assassino con tacchetti sulla caviglia, fallo appena appena pericoloso. Ha dato giallo? - tech_fort : @weresorich @dtsgtr2 Innanzitutto è fallo. Come ho scritto. Non solo, è giallo! La mia battuta è sulla sempre onest… -