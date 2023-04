GfVip | la domanda di Nikita Pelizon a Ginevra Lamborghini e George Ciupilan | «Non confessano»

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ilè terminato ormai da un po' di tempo, ma i vipponi continuano ad essere sotto i riflettori. Infatti, ieri sera, per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, c'è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Monibeautyroom : Dana:”Da spettatrice non avrei mai guardato Nikita, quando parlava mi faceva addormentare”?????? Domanda, pensi che N… - Akrobata2022 : RT @Eeeenggggiiii: Ma la mia domanda è semplice. Invece di fare fotomontaggi e rompere le ???? ad @Uraganonikita xke nn vi fate 1 vita? lo s… - TalliniEmanuela : RT @Eeeenggggiiii: Ma la mia domanda è semplice. Invece di fare fotomontaggi e rompere le ???? ad @Uraganonikita xke nn vi fate 1 vita? lo s… - nonmifidovamos : RT @nonmifidovamos: Domanda: Vista la nuova 'linea' intrapresa nell'ultimo mese del #gfvip e considerando il trattamento dei #vip usciti da… - RicaPec82 : Una domanda ma praticamente solo l'edizione dell'anno scorso non ha avuto la festa post finale? ?? #GFvip -

... amore incondizionato: 'Non riusciamo più a staccarci l'uno dall'altra' Ginevra Lamborghini e George Ciupilan, amicizia o amore dopo ilEcco cosa è successo Cosa ha detto Antonella Fiordelisi ...A farle è proprio l'ex concorrente del, Ginevra Lamborghini . Questa volta Ginevra, da ... nel box di domande pubblicato sul suo profilo Instagram , Ginevra Lamborghini ha risposto a una:...Quando le sise sia stato un passaggio di testimone, eleggendola prossima opinionista dello ... Tags: canale5gfvip7 giuliasalemi gossip grandefratellovip grandefratellovip7 sifb ...

Una domanda di troppo manda Oriana Marzoli su tutte le furie ... Grande Fratello

Il GfVip è terminato ormai da un po' di tempo, ma i vipponi continuano ad essere sotto i riflettori. Infatti, ieri sera, per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, ...Ma adesso che il GF Vip ha chiuso momentaneamente i battenti fino a settembre, come vanno i legami d’amicizia creati nella Casa Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi sono ancora amici A queste ...