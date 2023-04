GF Vip, stanotte il party con tutti i Vipponi: le foto e i video della serata (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri sera si è svolto il party del GF Vip al quale hanno partecipato tutti i Vipponi di questa edizione: le foto e i video della serata L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 14 aprile 2023) Ieri sera si è svolto ildel GF Vip al quale hanno partecipatodi questa edizione: lee iL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : GF Vip, stanotte il party con tutti i vipponi: le foto e i video della serata - s_solaio : Ieri sera i Makumbari a fare comizi sotto al balcone. Stanotte i Vip e i preti a ROMPERE i COGLIONI a me e i miei g… - Vilmara89921934 : RT @MoonstarAzzurra: Le room dell'#orielespace sempre così iconiche, soprattutto grazie a @Marko_lino_1. E dopo stanotte, con i ragazzi di… - MoonstarAzzurra : Le room dell'#orielespace sempre così iconiche, soprattutto grazie a @Marko_lino_1. E dopo stanotte, con i ragazzi… - gf_vip_5 : “Tu mi PRENDI la MANO e dici il CIELO STANOTTE sembra fatto apposta per farci SORRIDERE e non sai dove andiamo, ma… -