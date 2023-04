“GF Vip”, è già ora del cast dell’ottava edizione: i primi nomi bomba (Di venerdì 14 aprile 2023) News tv. . Si è da poco conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip, la quale è stata vinta a sorpresa da Nikita Pelizon. Infatti, molto speravano nel trionfo di Oriana Marzoli, la quale si è piazzata al secondo posto. Il padrone di casa, nonostante abbia spento da poco le luci della casa più spiata d’Italia, sembra già pronto per rimettersi a lavoro e cercare i nuovi concorrenti per l’ottava edizione. Stando agli ultimi rumors Alfonso Signorini avrebbe pensato a dei super Vipponi: ecco di chi si tratta.



Leggi anche: “Potevo pensarci bene”. Oriana vuota il sacco dopo il GF Vip, cosa ha detto di Daniele e Antonino Leggi anche: “GF Vip 7”, Nikita replica alle accuse di Oriana dopo la finale Leggi anche: “GF VIP” 7, cosa farà Nikita Pelizon con i soldi vinti Leggi anche: “GF VIP” 7, Oriana Marzoli non sta bene: Daniele Dal Moro e i ... Leggi su tvzap (Di venerdì 14 aprile 2023) News tv. . Si è da poco conclusa la settimadel Grande Fratello Vip, la quale è stata vinta a sorpresa da Nikita Pelizon. Infatti, molto speravano nel trionfo di Oriana Marzoli, la quale si è piazzata al secondo posto. Il padrone di casa, nonostante abbia spento da poco le luci della casa più spiata d’Italia, sembra già pronto per rimettersi a lavoro e cercare i nuovi concorrenti per l’ottava. Stando agli ultimi rumors Alfonso Signorini avrebbe pensato a dei super Vipponi: ecco di chi si tratta.Leggi anche: “Potevo pensarci bene”. Oriana vuota il sacco dopo il GF Vip, cosa ha detto di Daniele e Antonino Leggi anche: “GF Vip 7”, Nikita replica alle accuse di Oriana dopo la finale Leggi anche: “GF VIP” 7, cosa farà Nikita Pelizon con i soldi vinti Leggi anche: “GF VIP” 7, Oriana Marzoli non sta bene: Daniele Dal Moro e i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VolpeReal : Tutto ciò è meraviglioso. L'ho messo anche nella mia tesi triennale. Il 'Coccodrillo' è un articolo già pronto (an… - Pinuccio1234 : RT @rebecca_altieri: Conoscete già tutti i miei social? Canale telegram free ?? - Pippero_vip : @SonoMaleducata Cazzialo che a quel punto il cell dovrebbe essere già spento ;) - Roselp87 : @gf_vip_5 Salatino unico! Uomo sincero e saggio mi è sempre piaciuto già da quando stava sul trono! - _castawayhemm : Voi mi dovete spiegare come è possibile che alle 10:01 i vip parterre per i 5sos erano già non disponibili sia su Ticketmaster che TicketOne -