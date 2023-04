GF Vip 7, Gianluca Benincasa torna a parlare di Antonella Fiordelisi: “Per me è imbarazzante” (Di venerdì 14 aprile 2023) Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha recentemente rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui l’argomento centrale è stato chiaramente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 e le questioni che sono rimaste irrisolte dopo che la schermitrice è entrata nella Casa del GF Vip, come le presunte denunce per stalking su cui si è vociferato per mesi. GF Vip 7, Gianluca Benincasa rompe il silenzio: “Antonella non mi ha denunciato” Intervistato da Casa Pipol, Gianluca Benincasa ha svelato: “Antonella non mi ha denunciato, ha detto il mio avvocato che le opzioni sono due. O sta aspettando che faccio qualcosa che può dare modo a lei di denunciare, o non può denunciare per i termini della faccenda ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 aprile 2023), ex fidanzato di, ha recentemente rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui l’argomento centrale è stato chiaramente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 e le questioni che sono rimaste irrisolte dopo che la schermitrice è entrata nella Casa del GF Vip, come le presunte denunce per stalking su cui si è vociferato per mesi. GF Vip 7,rompe il silenzio: “non mi ha denunciato” Intervistato da Casa Pipol,ha svelato: “non mi ha denunciato, ha detto il mio avvocato che le opzioni sono due. O sta aspettando che faccio qualcosa che può dare modo a lei di denunciare, o non può denunciare per i termini della faccenda ...

