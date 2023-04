Germania, trasporta pipistrelli fritti: 31enne rimpatriato in Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) pipistrelli fritti e una tonnellata di pesce non refrigerato. Questi i prodotti che trasportava in un furgone un 31 enne Italiano fermato dalla polizia federale di Aquisgrana, in Germania vicino al confine con il Belgio. Il giovane è stato rimpatriato in Italia. La merce, invece, è stata sottoposta a sequestro. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 aprile 2023)e una tonnellata di pesce non refrigerato. Questi i prodotti cheva in un furgone un 31 enneno fermato dalla polizia federale di Aquisgrana, invicino al confine con il Belgio. Il giovane è statoin. La merce, invece, è stata sottoposta a sequestro.

