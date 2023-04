Genitori per la prima volta! E finalmente la foto e il nome della nuova arrivata in famiglia (super vip) (Di venerdì 14 aprile 2023) È nata un’altra figlia vip. E pure, forse soprattutto, nipote vip. La piccola è venuta al mondo lo scorso 4 aprile ma solo oggi, a diversi giorni di distanza, i neo Genitori hanno deciso di condividere la prima foto della neonata, svelando anche il nome scelto: Victoire. Nello scatto, pubblicato nelle rispettive bacheche di mamma e papà, si vede solo il piedino con ancora il braccialetto dell’ospedale attaccato. Victoire è nata quindi a inizio mese, a 4 anni dalle nozze dei suoi Genitori, insieme da molto prima ma che hanno tenuto sempre lontana dal gossip e dal clamore mediatico la loro vita privata. Loro sono Louis Ducruet, il figlio del primo marito della principessa Stephanie di Monaco, Daniel Ducruete e Marie Chevallier. “La nostra piccola ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) È nata un’altra figlia vip. E pure, forse soprattutto, nipote vip. La piccola è venuta al mondo lo scorso 4 aprile ma solo oggi, a diversi giorni di distanza, i neohanno deciso di condividere laneonata, svelando anche ilscelto: Victoire. Nello scatto, pubblicato nelle rispettive bacheche di mamma e papà, si vede solo il piedino con ancora il braccialetto dell’ospedale attaccato. Victoire è nata quindi a inizio mese, a 4 anni dalle nozze dei suoi, insieme da moltoma che hanno tenuto sempre lontana dal gossip e dal clamore mediatico la loro vita privata. Loro sono Louis Ducruet, il figlio del primo maritoprincipessa Stephanie di Monaco, Daniel Ducruete e Marie Chevallier. “La nostra piccola ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Le bugie hanno le gambe corte (ci dicevano i genitori) ed è per ciò prendono l’ascensore (cit. Montagnier). La Veri… - DarioBallini : Tutti mobilitati per obbligare una donna a fare la madre contro la sua volontà e poi si tace sull'infame spedizione… - rubio_chef : Poi però non frignate se, una volta cresciuti, quei bambini si immoleranno per la liberazione della Palestina (la l… - Vincenzo12_63 : RT @AStramezzi: Le bugie hanno le gambe corte (ci dicevano i genitori) ed è per ciò prendono l’ascensore (cit. Montagnier). La Verità prend… - mangio_oreos : RT @hoavutolerose: Letto tweet di un ragazzo che ha fatto coming out e che è andata male. La gente sotto dice che per i genitori è come un… -