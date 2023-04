GdS – Victor Osimhen | l’allenatore del Bayern lo vuole | le parole di Tuchel

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-14 17:02:39 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: Il tecnico del club tedesco è in cerca di un nuovo numero nove dopo la partenza di Lewandowski. Gli piace l’attaccante del Napoli: “Ho la mia opinione, ma se poi venisse riportata in Italia…” Un evidente punto debole. Che in estate andrà sistemato. Con la partenza di Robert Lewandowski (ceduto al Barcellona) ilMonaco è rimasto a corto di un vero e proprio numero 9. In questa stagione i bavaresi si sono aggrappati ai gol di Choupo-Moting (a quota 17 fra tutte le competizioni), che però in carriera non era mai andato oltre le 11 reti. Un problema che si è evidenziato nella gara con il City, quando, privi anche dell’attaccante africano, i bavaresi hanno faticato a finalizzare le tante occasioni create. Per questo in Germania stanno cercando di capire chi sarà il ...