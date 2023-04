GdS – Sassuolo, la scelta su Pinamonti: dall’obbligo pro Inter alla Lazio | Primapagina (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-14 08:34:05 L’autorevole rosea: Due gol nelle ultime quattro giornate, dopo una stagione che tra qualche infortunio e poca continuità aveva regalato poche soddisfazioni fin qui. Andrea Pinamonti è ora pronto a vivere un finale di stagione da protagonista nel Sassuolo di Dionisi, che dopo essere uscito dalle zone pericolose della classifica ha davanti a sé l’opportunità di vivere un mese e mezzo più leggero dal punto di vista mentale. Un mese e mezzo che può essere decisivo anche per il futuro dell’attaccante classe ’99. RISCATTO E SALTO? – Dopo l’annata di Empoli, con 13 gol in 37 presenze, il Sassuolo ha deciso di puntare su di lui, acquistandolo in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro dall’Inter. Soldi freschi, che faranno comodo ai nerazzurri, e che stabiliscono ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-14 08:34:05 L’autorevole rosea: Due gol nelle ultime quattro giornate, dopo una stagione che tra qualche infortunio e poca continuità aveva regalato poche soddisfazioni fin qui. Andreaè ora pronto a vivere un finale di stagione da protagonista neldi Dionisi, che dopo essere uscito dalle zone pericolose della classifica ha davanti a sé l’opportunità di vivere un mese e mezzo più leggero dal punto di vista mentale. Un mese e mezzo che può essere decisivo anche per il futuro dell’attaccante classe ’99. RISCATTO E SALTO? – Dopo l’annata di Empoli, con 13 gol in 37 presenze, ilha deciso di puntare su di lui, acquistandolo in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro dall’. Soldi freschi, che faranno comodo ai nerazzurri, e che stabiliscono ...

