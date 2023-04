Gb: lanciò uova contro re Carlo, colpevole studente 23enne (Di venerdì 14 aprile 2023) E' stato giudicato colpevole di "comportamento minaccioso" lo studente 23enne Patrick Thelwell che lo scorso novembre aveva lanciato "almeno cinque uova" contro re Carlo III e la regina Camilla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) E' stato giudicatodi "comportamento minaccioso" loPatrick Thelwell che lo scorso novembre aveva lanciato "almeno cinquereIII e la regina Camilla ...

Gb: lanciò uova contro re Carlo, colpevole studente 23enne Le uova avevano mancato di poco i reali mentre salutavano la folla nella città inglese. Prima dell'udienza di oggi lo studente ha posato per i fotografi mostrando insieme ad alcuni attivisti cartelli ...