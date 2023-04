Gb: Bocelli si esibirà a concerto incoronazione Carlo III (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Andrea Bocelli torna a cantare per i reali inglesi: infatti dopo essersi esibito al Giubileo Di Platino, voluto personalmente da Elisabetta II, il cantante toscano si esibirà in uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell'anno a livello mondiale, l'incoronazione di Re Carlo III, al fianco di altri grandi nomi internazionali come Lionel Richie, Katy Perry e i Take That. L'appuntamento è per domenica 7 maggio in diretta sul palco del concerto dell'incoronazione nel parco del Castello di Windsor, davanti a 20.000 persone, tra pubblico e ospiti invitati, e milioni di spettatori collegati da tutti i continenti. Dopo aver cantato per diversi Presidenti Americani (da Obama a Bush, fino a Biden), 3 Pontefici, in apertura dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - Andreatorna a cantare per i reali inglesi: infatti dopo essersi esibito al Giubileo Di Platino, voluto personalmente da Elisabetta II, il cantante toscano siin uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell'anno a livello mondiale, l'di ReIII, al fianco di altri grandi nomi internazionali come Lionel Richie, Katy Perry e i Take That. L'appuntamento è per domenica 7 maggio in diretta sul palco deldell'nel parco del Castello di Windsor, davanti a 20.000 persone, tra pubblico e ospiti invitati, e milioni di spettatori collegati da tutti i continenti. Dopo aver cantato per diversi Presidenti Americani (da Obama a Bush, fino a Biden), 3 Pontefici, in apertura dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di ...

