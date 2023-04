Gazzetta – Roma, Smalling rinnova: le cifre del nuovo contratto (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-12 09:13:28 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Accordo trovato con il difensore centrale inglese: biennale a circa sette milioni complessivi Fumata bianca. In attesa della firma ufficiale, è già di per sé una bella notizia. La Roma e Chris Smalling, infatti, hanno trovato l’accordo per andare avanti ancora insieme per altre due stagioni, con l’inglese che ha detto sì al biennale che gli ha offerto la società a circa 7 milioni netti in due anni (3,5 con i bonus per il primo anno, qualcosa in meno per il secondo ma con una parte variabile più alta). Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena o di retRomarce che non risultano però essere all’orizzonte, presto Smalling firmerà il suo terzo contratto con la Roma, quello ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-12 09:13:28 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Accordo trovato con il difensore centrale inglese: biennale a circa sette milioni complessivi Fumata bianca. In attesa della firma ufficiale, è già di per sé una bella notizia. Lae Chris, infatti, hanno trovato l’accordo per andare avanti ancora insieme per altre due stagioni, con l’inglese che ha detto sì al biennale che gli ha offerto la società a circa 7 milioni netti in due anni (3,5 con i bonus per il primo anno, qualcosa in meno per il secondo ma con una parte variabile più alta). Insomma, a meno di clamorosi colpi di scena o di retrce che non risultano però essere all’orizzonte, prestofirmerà il suo terzocon la, quello ...

