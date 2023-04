Gazzetta – Aouar il Napoli sfida la Roma: si libera a parametro zero (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Napoli sfida la Roma per Haussem Aouar, centrocampista del Lyone che a fine stagione si libera a parametro zero. Le ultime notizie di calciomercato parlano di Aouar vicino alla Serie A, soprattutto alla Roma, tanto che molti quotidiano oggi scrivono che il giocatore avrebbe già svolto almeno una parte delle visite mediche con la società giallorossa. Ma proprio da Roma non arrivano conferme ufficiali. Calciomercato: Roma e Napoli su Aouar Gazzetta dello Sport scrive: “Aouar è nel mirino giallorosso già da un po’, fa gola a Tiago Pinto e non solo, perchésu di lui continuano ad esserci anche il Napoli e il Betis. In ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 aprile 2023) Illaper Haussem, centrocampista del Lyone che a fine stagione si. Le ultime notizie di calciomercato parlano divicino alla Serie A, soprattutto alla, tanto che molti quotidiano oggi scrivono che il giocatore avrebbe già svolto almeno una parte delle visite mediche con la società giallorossa. Ma proprio danon arrivano conferme ufficiali. Calciomercato:sudello Sport scrive: “è nel mirino giallorosso già da un po’, fa gola a Tiago Pinto e non solo, perchésu di lui continuano ad esserci anche ile il Betis. In ...

