Gatti sta stupendo tutti: una big piomba sul centrale (Di venerdì 14 aprile 2023) Gatti è cresciuto tantissimo in questa stagione; sul centrale della Juventus occhio all'interesse di una big di Premier League. Arrivato tra mille dubbi, nel corso della stagione Gatti è riuscito a ribaltare le gerarchie. Partita dopo partita, il centrale azzurro ha conquistato la fiducia dei tifosi bianconeri e ha scalato posizioni nel reparto arretrato della Juventus. Contro l'Inter, nel match di campionato disputato e vinto a San Siro, il difensore ha disputato una delle sue migliori partite stagionali dimostrando di essere pronto per una maglia da titolare con più continuità. Gatti (LaPresse)Nella difesa a tre della Juventus, Gatti è diventato una risorsa fondamentale e rappresenta, per Allegri, una soluzione in più in questi mesi decisivi di stagione con i bianconeri impegnati su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... thetrueshade : Gatti sta palesemente chiellinando. - juventusfc : ?? Allegri: «Chiesa sta meglio, ma come ho detto devo ancora fare le scelte. Forse ci sarà qualche cambio in difesa… - Cateryna_78 : RT @umbasdeez: Tutti che rincorrono Gatti dopo il gol dimostrano che grande gruppo su è formato in sta stagione terribile e soprattutto dim… - aguzzo05 : RT @villaneveismo_: Posso dirlo? Lo dico: quella di federico gatti sta diventando una bella favola, contentissima per lui in 5 anni è pass… - Mauro93021178 : @Mikfinoallafine Sono molto contento per Gatti, bella storia la sua. Dico lui, perché sta anche giocando bene. -