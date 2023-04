Gatti e la dedica speciale dopo il gol in Juve - Sporting: 'È per loro' (Di venerdì 14 aprile 2023) Quella compiuta da Federico Gatti è una scalata da incorniciare. Il difensore della Juventus ha fatto tanta gavetta, partendo dai livelli più bassi del calcio italiano fino ad arrivare a segnare in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 14 aprile 2023) Quella compiuta da Federicoè una scalata da incorniciare. Il difensore dellantus ha fatto tanta gavetta, partendo dai livelli più bassi del calcio italiano fino ad arrivare a segnare in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Juventus, la dedica speciale di Gatti: 'Il gol è per nonno': Federico Gatti, autore del gol della vittoria contro l… - tuttosport : La dedica di Gatti ?? #Juventus #JuventusSporting #EuropaLeague #Tuttosport - MicioMicione85 : RT @SCUtweet: #Gatti a SKY ?? Inspiegabile l'emozione a parole; la dedica è per mio nonno scomparso a Dicembre e alla ragazza. #Perin ci ha… - Fprime86 : RT @SCUtweet: #Gatti a SKY ?? Inspiegabile l'emozione a parole; la dedica è per mio nonno scomparso a Dicembre e alla ragazza. #Perin ci ha… - sa_ambro : RT @SCUtweet: #Gatti a SKY ?? Inspiegabile l'emozione a parole; la dedica è per mio nonno scomparso a Dicembre e alla ragazza. #Perin ci ha… -