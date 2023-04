«Garanzia per l’inclusione» anziché Mia, che cosa prevede il sussidio che sostituirà il Reddito di cittadinanza: agli occupabili fino a 350 euro al mese (Di venerdì 14 aprile 2023) Il governo Meloni è al lavoro per definire gli ultimi dettagli di quello che potrebbe chiamarsi «Garanzia per l’inclusione», e non più Mia, il sostegno contro la povertà pensato per sostituire il Reddito di cittadinanza. Secondo Il Messaggero, che oggi ha anticipato alcuni passaggi della misura, l’esecutivo avrebbe definito le cifre destinate a occupabili e non occupabili. Per le famiglie in difficoltà economica – senza minori, disabili o over 60 a carico – il nuovo sussidio avrà una durata di 12 mesi e consisterà in un importo massimo mensile di 350 euro. I nuclei familiari che hanno al loro interno un disabile, un minore o un ultrasessantenne, potranno ricevere invece fino a 500 euro, a cui si ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Il governo Meloni è al lavoro per definire gli ultimi dettdi quello che potrebbe chiamarsi «per», e non più Mia, il sostegno contro la povertà pensato per sostituire ildi. Secondo Il Messaggero, che oggi ha anticipato alcuni passaggi della misura, l’esecutivo avrebbe definito le cifre destinate ae non. Per le famiglie in difficoltà economica – senza minori, disabili o over 60 a carico – il nuovoavrà una durata di 12 mesi e consisterà in un importo massimo mensile di 350. I nuclei familiari che hanno al loro interno un disabile, un minore o un ultrasessantenne, potranno ricevere invecea 500, a cui si ...

