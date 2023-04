Galtier: «Sono scioccato dalle accuse di razzismo, non accetto che il mio nome sia sporcato così» (Di venerdì 14 aprile 2023) Non si Sono fatte attendere le prime parole dopo le accuse di razzismo a Christophe Galtier in seguito ad una e-mail inviata la scorsa stagione da Julien Fournier, il suo ex manager a Nizza. Prima di iniziare la conferenza stampa per la partita tra il suo Psg e il Lens, Galtier ha tenuto a spiegare: «Come molti di voi, Sono profondamente scioccato dalle accuse che Sono state rivolte. Mi hanno colpito nel profondo. Sono cresciuto in una famiglia mista e con i valori della condivisione e del rispetto per l’altro, chiunque esso sia. Non posso accettare che il mio nome e la mia famiglia vengano sporcati in questo modo. Ho presentato una denuncia e confido nella giustizia. Per lasciarla ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Non sifatte attendere le prime parole dopo ledia Christophein seguito ad una e-mail inviata la scorsa stagione da Julien Fournier, il suo ex manager a Nizza. Prima di iniziare la conferenza stampa per la partita tra il suo Psg e il Lens,ha tenuto a spiegare: «Come molti di voi,profondamentechestate rivolte. Mi hanno colpito nel profondo.cresciuto in una famiglia mista e con i valori della condivisione e del rispetto per l’altro, chiunque esso sia. Non posso accettare che il mioe la mia famiglia vengano sporcati in questo modo. Ho presentato una denuncia e confido nella giustizia. Per lasciarla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Caso Galtier, perquisizioni nella sede del Nizza. La situazione: Secondo le informazioni fornite dal procuratore di… - napolista : #Galtier :«Sono scioccato dalle accuse di razzismo, non accetto che il mio nome sia sporcato così» In conferenza:… - PIngrugnato : @repubblica @eziomauro Se #Galtier avesse detto che in squadra ci sono troppi bianchi (e magari, orrore, pure etero… - sportli26181512 : Psg, Galtier rischia l'esonero dopo lo scandalo: Piove sul bagnato in casa Psg. Il tecnico, Christophe Galtier, è a… - TPollarini : RT @pallonatefaccia: Galtier si sarebbe lamentato perché in squadra c'erano troppi giocatori neri e musulmani: 'Non ci sono state argomenta… -