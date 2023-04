Gaetano: “Sto crescendo, ma non è facile senza giocare”, poi rivelazione su Osimhen! (Di venerdì 14 aprile 2023) Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia dell’impegno di campionato contro il Verona. Il calciatore azzurro si è soffermato a parlare anche della gara di ritorno con il Milan caricando squadra e tifosi. Intervista Gianluca Gaetano Di seguito le sue dichiarazioni: Siamo rammaricati per la gara contro il Milan, abbiamo fatto una grandissima partita. Ci è mancato solo il gol: Maignan ha fatto grandissime parate, ma siamo fiduciosi per il ritorno. Ci giocheremo tutto a Napoli. Nelle ultime due gare di campionato non abbiamo fatto grandissime prestazioni, ma ci sta in un campionato così lungo. Con il Milan abbiamo fatto anche la prestazione ma il risultato ci ha penalizzato. Il recupero di Osimhen sarà importante, molto importante. Con il Milan un riferimento in attacco ci ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Gianluca, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia dell’impegno di campionato contro il Verona. Il calciatore azzurro si è soffermato a parlare anche della gara di ritorno con il Milan caricando squadra e tifosi. Intervista GianlucaDi seguito le sue dichiarazioni: Siamo rammaricati per la gara contro il Milan, abbiamo fatto una grandissima partita. Ci è mancato solo il gol: Maignan ha fatto grandissime parate, ma siamo fiduciosi per il ritorno. Ci giocheremo tutto a Napoli. Nelle ultime due gare di campionato non abbiamo fatto grandissime prestazioni, ma ci sta in un campionato così lungo. Con il Milan abbiamo fatto anche la prestazione ma il risultato ci ha penalizzato. Il recupero di Osimhen sarà importante, molto importante. Con il Milan un riferimento in attacco ci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Gaetano: “Sto crescendo, ma non è facile senza giocare”, poi rivelazione su Osimhen! - Gaetano_io_5 : @cheska_g_0 @AurelianoStingi No ti sto proponendo delle email interne all'istituto aifa che sono agli atti del proc… - MatteoViviani1 : @Gaetano_io_5 @naloxxone @AurelianoStingi Vabbeh dai, devi essere un troll perché a sto livello di ritardo mentale… - naloxxone : @Gaetano_io_5 @MatteoViviani1 @AurelianoStingi Veramente solo il vaiolo è stato debellato. Continui a dire cose sba… - gaetano_fortini : RT @ProVitaFamiglia: ?? Più di 50.000 firme in 4 giorni per la Maestra Marisa, vittima di una vergognosa persecuzione anti-cristiana. FIRMA… -