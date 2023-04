Gaetano: «Non ci siamo adagiati. Osimhen è importante ma a Milano fatto una grande partita» (Di venerdì 14 aprile 2023) Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni si microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli «siamo molto rammaricati perché abbiamo fatto una grandissima partita, è mancato solo il gol, il guizzo finale. E Maignan ha fatto tantissime parate. Ma siamo felici perché ci giochiamo tutto qui a Napoli con la spinta del Maradona» La squadra si è adagiata? «No, non è vero. Ci sta che in un campionato ci sia un calo. A Milano abbiamo fatto una grandissima prestazione, ora dobbiamo rifarci anche col Verona domani, un’altra partita molto importante» Quant’è importante recuperare Osimhen? «Molto, molto importante, anche se a Milano si è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Gianluca, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni si microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli «molto rammaricati perché abbiamouna grandissima, è mancato solo il gol, il guizzo finale. E Maignan hatantissime parate. Mafelici perché ci giochiamo tutto qui a Napoli con la spinta del Maradona» La squadra si è adagiata? «No, non è vero. Ci sta che in un campionato ci sia un calo. Aabbiamouna grandissima prestazione, ora dobbiamo rifarci anche col Verona domani, un’altramolto» Quant’èrecuperare? «Molto, molto, anche se asi è ...

