Gaetano: “Champions? Ci giochiamo tutto a Napoli. Osimhen è molto carico” (Di venerdì 14 aprile 2023) Gianluca Gaetano dichiara che in Champions League ci si gioca tutto a Napoli. Rivela poi che Osimhen è molto carico Gianluca Gaetano è il protagonista dell’intervista esclusiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel salottino di Radio Goal, alla vigilia della sfida di domani contro l’Hellas Verona, il centrocampista del Napoli dichiara: “Sconfitta a Milano? Siamo molto rammaricati perché abbiamo fatto una grandissima partita, è mancato solo il gol, il guizzo finale. E Maignan ha fatto tantissime parate. Siamo felici perché ci giochiamo tutto qui a Napoli, al ritorno, con la spinta del Maradona. La squadra si è adagiata? No, non è vero. Ci sta che in un ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 aprile 2023) Gianlucadichiara che inLeague ci si gioca. Rivela poi cheGianlucaè il protagonista dell’intervista esclusiva di Radio Kiss Kiss. Nel salottino di Radio Goal, alla vigilia della sfida di domani contro l’Hellas Verona, il centrocampista deldichiara: “Sconfitta a Milano? Siamorammaricati perché abbiamo fatto una grandissima partita, è mancato solo il gol, il guizzo finale. E Maignan ha fatto tantissime parate. Siamo felici perché ciqui a, al ritorno, con la spinta del Maradona. La squadra si è adagiata? No, non è vero. Ci sta che in un ...

