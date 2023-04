Gabriella di Uomini e Donne: chi è, età, di dov’è, lavoro, foto, Instagram, Claudio (Di venerdì 14 aprile 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre! Anche quest’oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5, Maria De Filippi è pronta a regalare emozioni ai propri telespettatori ed i colpi di studio in scena non mancheranno! Oggi al centro dello studio c’è Claudio che si trova a dover render conto del proprio comportamento a diverse Donne del parterre femminile. La frequentazione con Gabriella ma non solo Oggi in studio la tensione è palpabile. Claudio aveva intrapreso delle conoscenze con diverse signore ma adesso sembra ritrattare, dimostrandosi maggiormente legato alla signora Gabriella. Claudio e Gabriella sono andati a cena e in questa circostanza l’uomo le disse di sentirsi innamorato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Tutto pronto per una nuova puntata di, il dating show più amato di sempre! Anche quest’oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5, Maria De Filippi è pronta a regalare emozioni ai propri telespettatori ed i colpi di studio in scena non mancheranno! Oggi al centro dello studio c’èche si trova a dover render conto del proprio comportamento a diversedel parterre femminile. La frequentazione conma non solo Oggi in studio la tensione è palpabile.aveva intrapreso delle conoscenze con diverse signore ma adesso sembra ritrattare, dimostrandosi maggiormente legato alla signorasono andati a cena e in questa circostanza l’uomo le disse di sentirsi innamorato ...

