Futuro tranquillo per gli imprenditori: Montaruli predica calma sui flussi di migranti (Di venerdì 14 aprile 2023) Si discute del decreto flussi nel corso della puntata del 14 aprile di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. La mossa del governo consiste in un provvedimento con il quale vengono fissate le quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari che possono varcare i confini nel nostro paese, per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d'Italia, interviene per tranquillizzare tutti gli imprenditori che vogliono assumere migranti nelle loro aziende: “È un problema reale, per questo con il Decreto Cutro è stata prevista una programmazione dei flussi, ai sensi della legge Bossi-Fini, di 3 anni e non più sporadica per i singoli anni. Consapevoli di quel problema e di una necessità di programmazione il governo Meloni è ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Si discute del decretonel corso della puntata del 14 aprile di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. La mossa del governo consiste in un provvedimento con il quale vengono fissate le quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari che possono varcare i confini nel nostro paese, per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Augusta, deputato di Fratelli d'Italia, interviene per tranquillizzare tutti gliche vogliono assumerenelle loro aziende: “È un problema reale, per questo con il Decreto Cutro è stata prevista una programmazione dei, ai sensi della legge Bossi-Fini, di 3 anni e non più sporadica per i singoli anni. Consapevoli di quel problema e di una necessità di programmazione il governo Meloni è ...

