Furia Allegri contro Paredes che non può entrare perché ha regalato la maglia a un tifoso (VIDEO) (Di venerdì 14 aprile 2023) Quello andato in scena ieri all’85esimo della sfida tra Juve e Sporting Lisbona allo Stadium è solo l’ultimo atto di un periodo piuttosto burrascoso tra Allegri e Paredes. Il tecnico bianconero infatti è stato ripreso da alcuni tifosi in un VIDEO diventato virale mentre urla perché non ha preso benissimo che Paredes, al momento del cambio, si sia fatto trovare senza la maglia appena regalata a un tifoso pensando di non essere più inserito I due già a pasquetta erano stai protagonisti di un’accesa lite perché l’argentino ha rinfacciato al tecnico lo scarso minutaggio degli ultimi due mesi (1.086 minuti in totale, appena 170’ da febbraio) e di essere finito in coda alle gerarchie del centrocampo. La lite tra i due è avvenuta in campo, dopo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 aprile 2023) Quello andato in scena ieri all’85esimo della sfida tra Juve e Sporting Lisbona allo Stadium è solo l’ultimo atto di un periodo piuttosto burrascoso tra. Il tecnico bianconero infatti è stato ripreso da alcuni tifosi in undiventato virale mentre urlanon ha preso benissimo che, al momento del cambio, si sia fatto trovare senza laappena regalata a unpensando di non essere più inserito I due già a pasquetta erano stai protagonisti di un’accesa litel’argentino ha rinfacciato al tecnico lo scarso minutaggio degli ultimi due mesi (1.086 minuti in totale, appena 170’ da febbraio) e di essere finito in coda alle gerarchie del centrocampo. La lite tra i due è avvenuta in campo, dopo ...

