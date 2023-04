Fumetti | è morta Rachel Pollack | creatrice del primo supereroe transgender

(Di venerdì 14 aprile 2023) Fu ladel. E’la scrittrice e sceneggiatrice statunitense. Attivista, autrice di romanzi di fantascienza e fantasy e di: hanno come filo conduttore il realismo magico ed esplorano mondi intrisi di elementi tratti dalla tradizione, dai miti e dalle leggende popolari. Fu anche na rinomata esperta di tarocchi. E’ deceduta all’età di 77 anni nella sua casa di Rhinebeck, nello stato di New York. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla moglie Zoe Matoff al “New York Times”, precisando che l’autrice da tempo soffriva di un linfoma.portò neiil transessualismo Sui social un ...

Rachel Pollack èa 77 anni Rachel Pollack è stata anche una grande esperta di Tarocchi

