Fuga notizie Usa | Teixeira di fronte al giudice | incriminato formalmente

Jack Teixeira è comparso di fronte al giudice David Hennessy di Boston che l'ha incriminato formalmente. Sono due i capi di imputazione che sono stati contestati al 21enne aviere: "Detenzione e trasmissione non autorizzate di informazione di difesa nazionale" e "non autorizzato prelievo e detenzione di documenti classificati". E' stata fissata per mercoledì la prossima udienza: fino ad allora l'imputato rimarrà agli arresti. Secondo quanto riferisce la Cnn, il giovane è entrato in aula in manette, e tra il pubblico vi erano tre suoi familiari. Alla fine dell'udienza, un uomo ha gridato "ti voglio bene Jack", e Teixeira, che veniva portato fuori dall'aula, ha risposto senza girarsi, "anche io papà".

