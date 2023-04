Fuga documenti Pentagono, Peskov: “Preoccupa Usa non Russia” (Di venerdì 14 aprile 2023) Il portavoce del Cremlino: "Quello che ci riguarda è analizzare questi dati" La Fuga di documenti militari riservati del Pentagono è una questione “che deve Preoccupare gli Stati Uniti, non la Russia”. Che certo, “sta studiando le informazioni trapelate”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov nel corso di una conferenza stampa. “E’ piuttosto una Preoccupazione dei servizi speciali americani, non è una nostra Preoccupazione. Quello che ci riguarda è analizzare questi dati”, ha dichiarato Peskov. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Il portavoce del Cremlino: "Quello che ci riguarda è analizzare questi dati" Ladimilitari riservati delè una questione “che devere gli Stati Uniti, non la”. Che certo, “sta studiando le informazioni trapelate”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytrinel corso di una conferenza stampa. “E’ piuttosto unazione dei servizi speciali americani, non è una nostrazione. Quello che ci riguarda è analizzare questi dati”, ha dichiarato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

