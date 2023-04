Fuga documenti Pentagono, cosa sappiamo della talpa Teixeira (Di venerdì 14 aprile 2023) Washington, 14 mar. (Adnkronos/Washington Post) - "Ama l'America, solo non ha fiducia nel suo futuro, ma alla fine metterebbe il suo Paese davanti di ogni altro". Così descrive il particolare spirito patriottico di Jack Teixeira - il 21nne aviere della Massachussets Air National Guard arrestato perché sospettato di essere la talpa che ha traFugato e diffuso i segreti del Pentagono - un amico membro del gruppo online sul quale sono stati disseminati i documenti segreti. Proveniente da una famiglia di militari patriottici, Teixeira si è arruolato nel 2019 e attualmente era stanziato alla Otis Air National Guard Base di Cape Cod che ospita la 102esima Intelligence Wing, la cui missione è "fornire informazioni di intelligence globali" addestrando personale destinato "al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Washington, 14 mar. (Adnkronos/Washington Post) - "Ama l'America, solo non ha fiducia nel suo futuro, ma alla fine metterebbe il suo Paese davanti di ogni altro". Così descrive il particolare spirito patriottico di Jack- il 21nne aviereMassachussets Air National Guard arrestato perché sospettato di essere lache ha trato e diffuso i segreti del- un amico membro del gruppo online sul quale sono stati disseminati isegreti. Proveniente da una famiglia di militari patriottici,si è arruolato nel 2019 e attualmente era stanziato alla Otis Air National Guard Base di Cape Cod che ospita la 102esima Intelligence Wing, la cui missione è "fornire informazioni di intelligence globali" addestrando personale destinato "al ...

