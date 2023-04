Fuga documenti Pentagono, cosa sappiamo della talpa Teixeira (Di venerdì 14 aprile 2023) Washington, 14 mar. - "Ama l'America, solo non ha fiducia nel suo futuro, ma alla fine metterebbe il suo Paese davanti di ogni altro". Così descrive il particolare spirito patriottico di Jack Teixeira ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) Washington, 14 mar. - "Ama l'America, solo non ha fiducia nel suo futuro, ma alla fine metterebbe il suo Paese davanti di ogni altro". Così descrive il particolare spirito patriottico di Jack...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il direttore dell'intelligence della difesa dell'Ucraina Kirill Budanov in un'intervista al canale televisivo ameri… - SkyTG24 : New York Times, fuga di documenti rivela che gli Usa spiano gli alleati - Agenzia_Ansa : Nuova fuga di documenti Usa top secret sui social rivela non solo la capacità di penetrazione americana degli appar… - Baharehtz : RT @SMaurizi: 1. allora, cerchiamo di fare ordine sulla fuga di documenti segreti del #Pentagono sulla base delle poche informazioni certe… - massimomarchimm : RT @SMaurizi: grazie a @scannavo per avere chiamato il presunto responsabile della fuga di documenti del #Pentagono 'leaker' e NON 'talpa'… -